„Ohne Spargel ist alles Banane“ – so lautet das Statement des „Bananensprayers“ Thomas Baumgärtel. Der Slogan wird auch das monumentale Wandbild des Gebäudes in der Karlstraße 43 bis 45 betiteln, das ab Freitag, 13. April, dauerhaft an das Jubiläum „350 Jahre Spargelanbau in Schwetzingen“ erinnern wird.

Thomas Baumgärtel, der mit seinen „Sprüh-Bananen“ internationale Bekanntheit erlangte, wird ab Donnerstag, 12. April, eine monumentale Spargelspitze entstehen lassen, bei der selbstverständlich sein Markenzeichen – die Sprüh-Banane – zahlreich zur Verwendung kommen wird: Teile des bananengelben Spargelkopfes sind aus unzähligen dieser fruchtigen Graffitis zusammengesetzt. Die Einweihung findet in Anwesenheit des Künstlers am Freitag um 18 Uhr am Gebäude statt. zg