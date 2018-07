Band-Abend feiert gelungene Premiere

Anzeige

Als gestern Abend die Clogging-Gruppe „Mixed Generations“ aus Mannheim im Pfarrhof von St. Pankratius beim Bazar der katholischen Kirchengemeinde den musikalischen Schlusspunkt setzte, ging für viele Besucher ein wunderschöner Sommertag zu Ende.

Die beliebte Veranstaltung im Schatten des von Hofbaumeister Rabaliatti erbauten barocken Kirchturms hatte dieses Mal bereits am Samstagabend begonnen.

Das heutige Programm 14.45 Uhr: Kindergartenbeiträge Edith-Stein-Kinderhaus „Mit Musik und Tanz um die Welt“. 17.30 Uhr: Sängerbund Kinderchor. 17.50 Uhr: Sängerbund Jugendchor. 18.15 Uhr: SchwetSingers. 18.30 Uhr: Liederkranz. 19 Uhr: Singkreis 1903. 20 Uhr: Stadtkapelle.

Die katholische junge Gemeinde (KJG) hatte ihren Band-Abend zum Open Air gemacht. Das kam wirklich sehr gut an. Auf der Bühne vor dem Josefshaus präsentierten sich zuerst Musiker Alex Auer und sein Sohn Johannes. Danach hatte die Gruppe „Twisted Spoons“ ihren Auftritt. Sänger Stefan Röger, Julian Wagner (Gitarre, Banjo), Andreas Volz (Gitarre), Tobias Weymann (Keyboard), Niklas Geschwill (Bass) und Nick Möltgen (Schlagzeug) sorgten für tolle Stimmung. Zu Hits wie „Take it easy“, „Ring of Fire“, „Rebell Yell“ und „Westerland“ servierte das KJG-Team Gyros mit Zaziki und gegrillten Schafskäse. Man freue sich schon auf den nächsten Band-Abend, meinte KJG-Leiter Dominik Wiesner, der sich vor allem bei Diakon Michael Barth-Rabbel für die vorbereitende Unterstützung bedankte.