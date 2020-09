Bankangestellte vereitelt Enkeltrick

Einer aufmerksamen Bankangestellten ist es zu verdanken, dass eine Rentnerin nicht um 20 000 Euro betrogen wurde. Sie vereitelte nämlich einen Enkeltrick.

Was war passiert? Am Dienstag gegen 10.45 Uhr rief eine bislang unbekannte Frau bei der 92-jährigen Dame in Schwetzingen an, gab sich als deren Nichte aus und forderte unter einem Vorwand 20 000 Euro. Grund hierfür sei ein vorausgegangener Verkehrsunfall. Die 92-Jährige begab sich zu ihrer Bankfiliale, wo eine aufmerksame Angestellte misstrauisch wurde und die Polizei verständigte. Lediglich dem Einschreiten der Angestellten ist es zu verdanken, dass kein Schaden entstanden ist, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. pol

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 01.10.2020