Anzeige

Ohne die Unterstützung von Förderern und Partnern wäre das Projekt gar nicht möglich, sagte Susanne Huber. Ehrenamtliches Personal und zwei Therapeuten könnten nur durch Spenden und Mitgliedsbeiträge finanziert werden. Die Therapie sei nicht im Leistungskatalog der Krankenkassen ausgewiesen: „Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung.“

Proben fürs neue Stück

„Wir sind froh, dass wir der Kurpfälzer Bühne weiterhin die Räume zur Verfügung stellen können“, lobte Pfarrer Friedbert Böser die Laienspielgruppe und deren Engagement für den guten Zweck. Er freue sich schon auf das nächste Stück, dankte Böser für die 1000 Euro an die katholische Seelsorgeeinheit. Die Finanzspritze wird zum Unterhalt von St. Maria und des Josefshauses, beides sind die Probe- und Spielstätten der Kurpfälzer Bühne, verwendet.

Nach der Spendenübergabe ist vor der Aufführung. Die Kurpfälzer Bühne probt schon wieder fleißig für das nächste Stück. „Eins plus eins gleich Chaos“ ist eine Komödie von Heidi Mager, in der es um turbulente Schwindeleien, Versteckspielen und Vertuschungsmanöver geht. Premiere ist am 28. Oktober. Der Kartenvorverkauf findet am Sonntag, 2. September, von 13.30 bis 15 Uhr im Josefshaus statt, gab Spielleiterin Barbara Kießling schon mal bekannt.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 01.06.2018