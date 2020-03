Bargeld aus Automaten

Region.Die Gesundheit geht vor! Deshalb verstärkt die Sparkasse Heidelberg den telefonischen Kontakt und hat die Kapazitäten im Kunden-Service-Center stark ausgeweitet. Allerdings werden auch Filialen in unserer Region vorerst geschlossen: Betroffen sind Plankstadt, Brühl-Rohrhof, Altlußheim, in der Schwetzinger Nordstadt und in Hockenheim im Birkengrund sowie im Hubäckerring. Die persönliche Erreichbarkeit wird ab Freitag, 20. März, vorübergehend auf 26 Standorte im Geschäftsgebiet konzentriert.

Die Sparkasse Heidelberg nimmt die Entwicklung rund um das Coronavirus sehr ernst. Aktuell kommen immer weniger Kunden in die Filialen und suchen stattdessen telefonischen Kontakt. Aus diesem Grund verstärkt die Sparkasse die Mitarbeiterzahl im Service-Center, erreichbar unter Telefon 06221/5110. Alle Selbstbedienungsgeräte stehen in den betroffenen Filialen weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung, die Bargeldversorgung ist gewährleistet.

Telefonisch gut erreichbar

„Um das erhöhte digitale und telefonische Aufkommen zu bearbeiten, haben wir uns entschieden, die Kapazitäten im Kunden-Service-Center zu erhöhen. Wir bieten telefonische Beratung und Online-Dienste an, weil unsere Kunden in der derzeitigen Situation ihre Bankgeschäfte lieber auf diese Art und Weise erledigen“, erklärt Vorstandsvorsitzender Rainer Arens diesen Schritt. „Wir bitten unsere Kunden, dieses Angebot möglichst intensiv zu nutzen und eine der geöffneten Filialen eher im Ausnahmefall persönlich aufzusuchen“, betont Rainer Arens.

Folgende Standorte der Sparkasse Heidelberg sind weiterhin für die Kunden geöffnet: In Heidelberg die Kurfürstenanlage, Rohrbach, Boxberg, Handschuhsheim, Universitätsplatz. Außerhalb Kirchheim, Neckargemünd, Schönau, Bammental, Meckesheim, Eppelheim, Oftersheim, Schwetzingen, Brühl, Ketsch, Leimen, Nußloch, Sandhausen, Dielheim, Mühlhausen, St. Leon, Walldorf, Wiesloch, Hockenheim, Reilingen und Neulußheim.

Das Kunden-Service-Center ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr unter Telefon 06221/51 10 erreichbar. Infos gibt’s auch über die Website www.sparkasse-heidelberg.de oder über die Sparkassen-App auf dem Smartphone. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.03.2020