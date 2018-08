Anzeige

„Wir sind schon ein wenig stolz auf das, was wir bisher geleistet haben und ich denke, das dürfen wir auch sein“, sagt Susan Stracke, Vorstandsmitglied des Verbandes . „Seit 25 Jahren setzen sich bei uns Betroffene ehrenamtlich für Betroffene ein, mit über 1400 Mitgliedern sind wir inzwischen der größte Verband speziell für Lebertransplantationspatienten und deren Angehörige in Deutschland. Wir vertreten die Interessen der Organspendeempfänger in verschiedenen Gremien und Institutionen und haben uns bei der Novellierung des Transplantationsgesetzes aktiv eingebracht. Das sind gute Gründe zum Feiern.“ Mit einem Gottesdienst beginnt um 11 Uhr die Veranstaltung in St. Pankratius, danach geht’s im Schloss weiter.

Über das Bundesgebiet verteilt bieten 90 Ansprechpartner Gespräche für Betroffene und Angehörige per Telefon, zu Hause oder in der Klinik an. In vielen Regionen finden Kontaktgruppentreffen in Form von Gesprächsrunden mit Fachvorträgen oder bei Ausflügen statt. zg

Info: Weitere Informationen unter www.lebertransplantation.eu

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 10.08.2018