Barock aus Österreich

Es ist soweit – das beliebte Barockfest, der „Winter in Schwetzingen“, neigt sich nach der erfolgreichen Vivaldi-Oper „La verità in cimento“ in der Inszenierung von Yona Kim und zahlreichen Konzerten bereits wieder seinem Ende entgegen. Am Samstag, 26. Januar, darf sich das Publikum in der Schlosskapelle zum Abschluss noch auf das Preisträgerkonzert der Austria Barock Akademie freuen.

Die von Stefan Schennach gegründete Akademie ist europaweit eine der spannendsten Talentschmieden für junge Sänger und Instrumentalisten, denen in Schwetzingen ein Podium für ihren Start in eine internationale Karriere geboten wird. Jährlich vergibt die Akademie neben dem Publikumspreis und dem „Young Baroque Talent Award“ die ABA-Awards. Der Einzugsbereich ist sehr international besetzt und reicht von Sibirien bis Portugal und von England bis nach Asien und Amerika.

Werke von Barbara Strozzi

Im Fokus des Konzertabends steht in diesem Jahr die venezianische Barockkomponistin Barbara Strozzi (1619 – 1677). Sie war die Tochter des Juristen, Dichters und Librettisten Giulio Strozzi, der 1637 die „Accademia degli Unisoni“ gründete. Dort rezitierte und sang die Künstlerin eigene Werke. Texte ihres Vaters und weiterer Mitglieder venezianischer Akademien vertonte sie. Sie komponierte vorwiegend für Sopranstimmen, also auch für sich selbst. zg

Los geht’s in der Schlosskapelle am Samstag um 19.30 Uhr. Tickets gibt’s im SZ-Kundenforum.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.01.2019