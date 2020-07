Barrierefrei ins Zuhause

In jedem Lebensabschnitt ist etwas anderes wichtig. So auch im Bereich Wohnen und Bauen. Vieles gilt hier zu beachten und nicht alles ist auf den ersten Blick ersichtlich. Deshalb findet die nächste kostenlose Wohnberatung „Altersgerecht Umbauen – gewusst wie!“ im Generationenbüro am Mittwoch, 15. Juli, statt

Die Wohnberatung für altersgerechtes Wohnen beinhaltet zwischen 9.30 und 10 Uhr das Angebot für Mieter, Vermieter und Hausbesitzer, den Wohnungsbestand zu analysieren und konkrete Hinweise für sachgerechte und zukunftsorientierte Anpassungsmaßnahmen zu geben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Griffe, Geländer und Rampen

Die Vermeidung von Barrieren, der Komfort, die Bequemlichkeit und die Nutzungsbedürfnisse stehen dabei im Vordergrund. Die Maßnahmen können sich auf den Einbau von Treppenliften und barrierefreien Bädern beziehen oder auch auf die Änderung von Grundrissen, der elektrischen Ausstattung, von Griffen, Geländern und Rampen. Auch Gärten und die Umgebung können mit einbezogen werden.

Die Analyse der Wohnsituation erfolgt anhand von Leitfäden und Checklisten, um sicher zu stellen, dass alle relevanten Punkte angesprochen werden. Dabei findet auch eine Beratung zu möglichen finanziellen Fördermitteln statt. Die kostenlose Erstberatung erfolgt durch Ulla Badura, Innenarchitektin und Fachkraft für zukunftsorientiertes Wohnen. Im August findet keine Wohnberatung statt. Der nächste Beratungstermin ist am Mittwoch, 23. September. zg

