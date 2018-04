Barrierefreie Haltestelle am Einkaufsmarkt

Anzeige

„Als Ergebnis der SPD-Bürgergespräche fordern wir von der Verwaltung eine Machbarkeitsstudie zur Umgestaltung der verkehrlichen Situation in der Schwetzinger Nordstadt“, so Fraktionsvorsitzender Robin Pitsch in einer Stellungnahme der SPD-Fraktion. Ganz konkret gehe es um folgende Punkte: Die Radwegesituation müsse an neuralgischen Verkehrsstellen überprüft und die Bushaltestelle am Verbrauchermarkt solle barrierefrei ausgebaut werden.

Die SPD schlägt in ihrer Pressemitteilung einen Rückbau des Blumenfeldes Ecke Walter-Rathenau-Straße/Friedrich Ebert Straße vor, um eine Öffnung der Nordstadt zu erreichen. Die Öffnung der Notausfahrt Ostpreußen-Ring auf die Friedrichsfelder Landstraße solle in einem Bürgerbeteiligungsprozess entwickelt werden. „Wir wollen die Ergebnisse der vielen Gespräche in der Nordstadt unter dem Thema ,Wo drückt der Schuh’ in einen Antrag an die Verwaltung gießen“, so Stadträtin Monika Maier-Kuhn. Ebenso sei die Beschilderung der Radwege in der Nordstadt sehr unübersichtlich, in Teilen auch durch Bäume und Straßenmarkierungen verdeckt. Dadurch würden viele Radfahrer den Gehweg nutzen.

Nutzung wäre leichter

Die Bushaltestelle vor dem Verbrauchermarkt müsse zwingend umgebaut werden, so Maier-Kuhn. „Da zunehmend ältere Menschen auch in der Nordstadt wohnen und schon zum Teil mit Rollatoren sich bewegen, ist der barrierefreie Ausbau nötig.“ Ein barrierefreier Ausbau der Haltestelle wäre an dieser Stelle zu überprüfen, da die Haltestelle auch von Kindern genutzt wird, die die Kurt-Waibel-Förderschule besuchen. Die Nutzung wäre dann auch leichter für Menschen, die die Comenius-Schule besuchen.