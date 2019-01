Barrierefreies Bauen muss nicht teurer sein

Bei der ersten Sitzung des „Runden Tisches“ dieses Jahres zogen die Verantwortlichen Resümee zu vergangenen Aktivitäten. „Wir sind glücklich darüber, dass es nach fast einem Jahr Stillstand und Passivität im vorherigen ‘Beirat‘ gelungen ist, im Sommer wieder, mit Zuspruch interessierter Beteiligter und konstruktiven Themen zum Wohle der Mitbürger mit Handicap durchzustarten“, bemerkten die Moderatoren Gerhard Rummel und Patrick Alberti.

Zusammen mit Anne-Marie Ludwig vom Stadtmarketing und Christiane Drechsler von der Stadtinformation wurden die Veränderungen zur Barrierefreiheit bei Festlichkeiten erwähnt. Die rollstuhlfreundlichen Kabelbrücken kommen Nutzern von Rollatoren und jungen Familien mit Kinderwagen entgegen. Gleichermaßen sollen künftig absenkbare Stehtische, die neue Gebärdendolmetscherin wie auch Optogramme (Schrifttafeln zur Verbesserung der optischen Wahrnehmung für Sehbehinderte), vermehrt zum Einsatz kommen. Es folgte die Vorstellung des Jahresthemas, „Barrierefreies Bauen“. „Wir haben uns mit gutem Grund für dieses Motto entschieden“, verdeutlichten die Moderatoren. „Schon seit 25 Jahren gibt es gesicherte Zahlen zum demografischen Wandel in Deutschland, aber altersgerechtes Bauen und Wohnen werden vernachlässigt“, ergänzten sie. Besonders bedauerlich sei dies vor dem Hintergrund, dass der Staat und die Kommunen nicht in die Gänge kommen.

Städtebauliche Entwicklung

Stadträtin Elfriede Fackel-Kretz-Keller sagte zu, dass die derzeitige städtische Ortsbau- und Gestaltungssatzung momentan in Überarbeitung ist und etliches einfließen soll. Von Alberti folgte ein Überblick zum Behindertengleichstellungsgesetz, der Landesbauordnung und dem Baugesetzbuch. Danach sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung in Gang bringen, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringen. Er kündigte an, dass Experten eingeladen werden. Fakt sei, dass sinnvoll vorgeplantes barrierefreies Bauen nicht teurer sei, als das herkömmliche. Teuer wird es, wenn nachgebessert und verändert werden muss.

