„Barrierefreiheit nehmen wir ernst“

Es ist noch ein gutes Stück Weg. Aber die Ausführungen von Bürgermeister Matthias Steffan beim Runden Tisch Inklusion in der Volkshochschule ließen keinen Zweifel daran, dass Barrierefreiheit im Zentrum der städtischen Politik angekommen ist. Bei allen Bauvorhaben sei sie selbstverständlicher und vor allem gleichberechtigter Projektteil. Dabei räumte der Bürgermeister ein, dass noch lange nicht alles gut sei. Gerade im denkmalgeschützten Bereich sei Barrierefreiheit ein sehr anspruchsvolles und forderndes Ziel.

Bevor sich die Teilnehmer des fünften Runden Tisches Inklusion, dem Jahresthema „Barrierefreies Bauen“ widmeten, präsentierte VHS-Leiterin Gundula Sprenger gemeinsam mit Nicole Blem vom Generationenbüro das neue Inklusionslogo der kurfürstlichen Residenz. Klar und in fröhlichen Farben wird postuliert, dass Schwetzingen unter dem Motto „Weniger Barrieren, mehr vom Leben“ die Inklusion lebt. Das neue Logo darf für die Zukunft als gesetzt gelten.

Zum Pfaudler-Areal, dessen Entwicklung noch ganz am Anfang stehe und das mit der Firma Epple von einem Privatinvestor verwirklichen werde, versicherte Steffan, dass die Stadt in der Verantwortung bleibe. Es werde dafür gesorgt, dass es nicht nur barrierefreien, sondern auch bezahlbaren Wohnraum gebe. Bis die ersten Wohnhäuser stehen, vergehen aber sicher noch mindestens fünf Jahre.

Schon im kommenden Jahr soll aber die Karlsruher Straße umfassend verbessert sein. Gehwege werden verbreitert, die Fahrräder kommen auf die Straße und die erlaubte Geschwindigkeit wird auf 20 Stundenkilometer verringert. Mittels Bordsteinkante klar voneinander abgegrenzt werden Straße und Gehweg. Für die Sicherheit aller sei das wichtig, so Steffan.

Platznot im Rathaus lindern

Ebenfalls barrierefrei würden der Alten Hofapotheke und dem Rothackerschen Haus neues Leben eingehaucht. Die Alte Hofapotheke wird die Platznot im Rathaus lindern und für den Publikumsverkehr wichtig sein. Und ins sanierte Rothackerschen Haus ziehen Stadtmuseum und die Touristeninformation. Verwirklicht werden hier darüber hinaus genau wie auf dem Gelände der Spargelgenossenschaft auch noch einige Wohnungen. „Die Stadt ist auf dem Weg und die Barrierefreiheit nehmen wir ernst“, sagte Steffan.

Am Ende bot Sprenger an, dass Mitglieder des Runden Tisches die Verantwortlichen bei Vorort-Terminen begleiten könne. Expertise zu Barrierefreiheit aus erster Hand könne den zahlreichen Projekten nur guttun, so die Leiter der VHS. ske

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.03.2019