Der Basar der katholischen Kirchengemeinde findet von Samstag, 30. Juni, bis Montag, 2. Juli, statt. Ein Getränke- und teilweise neues Speisenangebot wartet. Dieses Jahr beginnt der Basar bereits am Samstagabend mit einem Band-Abend. Die KJG Schwetzingen präsentiert auf der Basar-Bühne Alex und Johannes Auer und die Band „Twisted Spoons“.

Am Sonntag nach dem Gottesdienst um 11 Uhr findet ein Jazz-Frühschoppen statt. Der Sängerbund mit seinen verschiedenen Chören tritt, wegen des zu erwartenden Fußballspiels der deutschen Nationalmannschaft, bereits am Sonntagnachmittag auf. Der Liederkranz, die SCG sowie die Stepptanzgruppe sind auch dabei. Der Abschluss wird am Montagabend mit der Stadtkappelle gefeiert. zg