Basar startet mit Open-Air-Konzert

Mit einem abwechslungsreichem Programm für alle Altersgruppen lädt die katholische Kirchengemeinde zu ihrem Basar vom Samstag bis Montag, 6. bis 8. Juli, unter dem Turm der St.-Pankratius-Kirche ein.

Los geht’s am Samstag um 18 Uhr mit einem Open-Air-Konzert, organisiert von der Katholischen jungen Gemeinde (KjG). Neben dem Vater-Sohn-Gespann Alex und Johannes Auer treten die „Twisted Spoons“ auf und sorgen mit Pop- und Rockcovern für einen munteren Abend. Am Sonntag nach dem Gottesdienst um 11 Uhr startet der Basar dann mit einem Jazzfrühschoppen, initiiert von der Jazzinitiative. Sonntag- und Montagnachmittag wird viel Unterhaltung auf der Bühne vor dem Josefshaus dargeboten. Der Abschluss wird am Montagabend sein, welcher in gewohnter Weise von der Stadtkapelle Schwetzingen gestaltet wird, teilt die Kirchengemeinde mit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.07.2019