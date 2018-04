Basar und Pfarrfest locken im Juli

Der beliebte Pankratiusbasar am 4. und 5. Juli wirft schon seine Schatten voraus. Auch dieses Jahr ist ein vielseitiges Programm geplant. Der Basar beginnt mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr am Sonntag, 4. Juli, in der St. Pankratiuskirche. Die erfreulich zahlreichen Eltern, die in letzter Zeit ihr Kind haben taufen lassen, erhalten eine schön gestaltete Taufurkunde. Der Kirchenchor wird die

...

Sie sehen 25% der insgesamt 1634 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 14.06.2010