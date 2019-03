Basis durch liberale Bürger

Von der Monarchie zur Republik: Die badische Verfassung ist bereits 100 Jahre alt. Der Historiker und Theologe Dr. Gunter Zimmermann spricht aus diesem Grund am Mittwoch, 3. April, um 19 Uhr im Palais Hirsch über „100 Jahre Badische Verfassung und ihre liberalen Wurzeln“.

Der Vortrag mit anschließender Diskussion schildert die Ereignisse, die zum Ende der Monarchie führten, beleuchtet die Auseinandersetzung zwischen den Anhängern einer parlamentarischen Demokratie und den Befürwortern eines Rätesystems und beschreibt die wesentlichen Kennzeichen der neuen Verfassung.

Die Badische Verfassung vom 21. März 1919 ist die einzige durch Volksabstimmung beschlossene Verfassung der Weimarer Republik. Ermöglicht wurde diese „Transformation“ bereits durch die Grundlagen der liberalen Bürger im Großherzogtum Baden.

Am Zustandekommen der badischen Verfassung haben Liberale wie der jüdische Karlsruher Rechtsanwalt Ludwig Haas mitgewirkt, der sich als erster Innenminister des Freistaates Baden für demokratische Rechte engagierte. Die kostenlose Veranstaltung, die in Kooperation mit dem Landesverein Badische Heimat stattfindet, will diesen liberalen Spuren folgen. zg

