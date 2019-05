Bastelspaß für die Kleinen

Die katholische Kirchengemeinde lädt am Sonntag, 19. Mai, zum Frühlingsfest in St. Josef, Hirschacker, ein. Los geht’s um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der St.-Josefskapelle. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst vom Kirchenchor St. Pankratius.

Ab 11 Uhr findet ein musikalischer Frühschoppen bei Weißwurst, Brezeln und Weißbier statt. Anschließend gibt es ein deftiges Mittagessen. Nachmittags um 15 Uhr führt der Kindergarten St. Josef ein Singspiel auf und lädt Mädchen und Jungen zum Basteln ein. Bei Kaffee und Kuchen sowie Waffeln vom Kindergarten lassen sich gemütliche Stunden verleben. Als weitere Attraktion lockt die beliebte Tombola. Über Kuchen ist die Kirchengemeinde dankbar. Diese können am Sonntag direkt im Pfarrsaal St. Josef abgegeben werden. zg

