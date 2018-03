Bau-Ablauf wird vorgestellt

Anzeige

Schwach besucht war die Bürgerinformationsveranstaltung zum Neubau der Schimper-Gemeinschaftsschule gestern Nachmittag. Der Zweckverband Unterer Leimbach als Schulträger stellte die Umsetzung und das Baustellenmanagement für die 30 Millionen Euro teure Maßnahme vor. Nächsten Montag geht’s los.

Zweckverband-Geschäftsführer Bürgermeister Matthias Steffan begrüßte dazu in der Aula der Schule Eltern und Anwohner und stand wie seine Amtskollegen Jens Geiß (Oftersheim) und Nils Drescher (Plankstadt) sowie Schulleiter Florian Nohl Rede und Antwort zu dem Projekt. Andreas Lutterbach vom Planungsbüro und der künftige Baustellenleiter Christopher Göckel erläuterten den Ablauf, der im Mai mit der Erstellung des Rohbaus beginnt und bis zur kompletten Fertigstellung im September 2020 dauert. Für den knapp 12 000 Quadratmeter großen Neubau sei nun eine zweijährige intensive Detailplanung zu Ende gegangen, sagte Steffan. Man wolle etwaige Beeinträchtigungen für die Anwohner so gering wie möglich halten. Bis zur Fertigstellung der neuen Schule müssen insgesamt sieben Vergabepakete an Bauleistungen abgearbeitet werden. vw