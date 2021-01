Baumann diskutiert mit Minister Lucha

Corona, Gesundheitsstandort Baden-Württemberg und Klimaschutz – das sind politisch die wichtigsten Themen. Zu einem Instagram-Live-Talk treffen sich am Sonntag, 24. Januar, 16 Uhr Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha und Dr. Andre Baumann, um über diese Themen zu sprechen. Bürger sind eingeladen, daran teilzunehmen.

„Corona wird man wegimpfen, den Klimawandel nicht. Die Folgen von Corona und des Klimawandels sind tiefgreifend – insbesondere die sozialen Folgen. Wir haben unsere Politik darum am Menschen und seiner Umwelt ausgerichtet. Das globale Klima darf nicht wärmer und das Klima in unserer Gesellschaft nicht kälter werden“, sagt Dr. Andre Baumann, Landtagskandidat und Klimaschutzexperte der Grünen in einer Pressemitteilung.

Zur Teilnahme des Live-Talks ist Instagram auf dem Smartphone oder Tablet zu installieren und am besten über das Profil einer der beiden Politiker zu verfolgen. zg

