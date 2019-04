Baumann eröffnet den Maimarkt

Mannheim/Schwetzingen.Dr. Andre Baumann, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, Mannheims Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz und Hans-Benno Wichert, Vizepräsident des Landesbauernverbandes, sind die Redner bei der offiziellen Eröffnung des Maimarktes Mannheim am Samstag, 27. April, um 10 Uhr im Festzelt, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Für uns Kurpfälzer ist es Tradition, auf den Maimarkt zu gehen. Der Maimarkt strahlt als größte Regionalmesse Deutschlands aber weit über die Grenzen der Kurpfalz aus“, erklärt der in Schwetzingen aufgewachsene Diplom-Biologe Baumann und ergänzt zudem: „Alles, was heute, morgen und übermorgen angesagt ist, kann hier erlebt und angefasst werden. Als Staatssekretär im Umweltministerium freue ich mich, dass der Maimarkt dem Umwelt- und Klimaschutz sowie der Nachhaltigkeit breiten Raum einräumt. Viele Aussteller zeigen: Wir alle als Verbraucher können Klimaschutz und Nachhaltigkeit umsetzen, Gutes tun und dabei Geld sparen und unsere Lebensqualität erhöhen“, so Baumann. zg

