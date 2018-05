Anzeige

Staatssekretär André Baumann besuchte anlässlich des EU-Schulprojekttages die Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE) der Comenius-Schule Schwetzingen, um sich über die Schulpartnerschaft mit dem Platengymnasiet der Stadt Motala in Schweden zu informieren. Die Schüler Paula Röckl, Nina Wrobel, Justin Heussler und Pia Grießhammer, sowie Rahel Mebrahtu als ehemalige Schülerin hatten somit die Gelegenheit, ihre Anliegen mit dem Staatssekretär zu diskutieren.

Der von Erasmus geförderte Schüleraustausch beschäftigt sich mit der beruflichen Eingliederung in beiden Ländern. Im März hatten sechs Schüler und drei Lehrer aus Schweden die BVE besucht. Die Schüler arbeiteten gemeinsam im Praktikum, diskutierten über die Inhalte eines Vorstellungsgespräches, nahmen am fachpraktischen Unterricht in der Ehrhart-Schott-Schule teil und besuchten einen Integrationsbetrieb, bei dem auch die Arbeit des Integrationsfachdienstes vorgestellt wurde.

André Baumann war beeindruckt vom Unterstützungssystem, das die Schüler auf ihrem Weg in den Beruf begleitet. Mit Interesse ließ er sich wichtige Unterschiede zwischen dem schwedischen und dem deutschen System erklären. Pia Grießhammer verdeutlichte, dass die schwedischen Schüler intensiv auf einen von vier Berufen vorbereitet werden. In der BVE könne man unter mehr Berufen wählen und so auch selbst eine Nische suchen, in der später ein Arbeitsplatz geschaffen werden kann.