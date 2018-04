Anzeige

Seit April verzichtet der Baumarkt Toom, der auch in Schwetzingen eine Filiale betreibt, sukzessive auf Einwegtüten und stellt in allen Märkten auf die Mehrwegvarianten um, so teilt das Unternehmen mit. Erneut setze Toom, ein Unternehmen der Rewe Group, damit Maßstäbe in der Branche. So halte auch Toom in Schwetzingen ab sofort verschiedene Mehrwegvarianten für seine Kunden bereit.

Um sein Engagement für den Umweltschutz weiter voranzutreiben, habe Toom bundesweit seit April mit dem Abverkauf von Einweg-Tragetaschen begonnen. Dabei schafft die Baumarktkette nicht nur Plastiktüten ab, sondern geht noch einen Schritt weiter und bietet nur noch Mehrwegtüten in verschiedenen Designs und Größen an.

Als Ersatz bietet der Markt in Schwetzingen seinen Kunden umweltschonende Mehrwegvarianten in unterschiedlichen Größen an: So können sie im Sommer zwischen trendigen Baumwolltragetaschen für 1,79 Euro, Permanent-Tragetaschen aus Recyclingmaterial ab 79 Cent oder Kartons ab 79 Cent das Stück wählen. „Die neuen Tragetaschen werden vor allem an Stabilität und durch einen längeren Griff deutlich an Komfort gewinnen. Ist eine der Toom-Mehrwegtragetaschen kaputt, erhält der Kunde als zusätzlichen Service im Tausch eine neue Tasche“, erklärt Ekkehard Woggon, Marktleiter des Baumarkts in Schwetzingen.