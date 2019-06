Baustelle für den Klimaschutz

Badefreunde aufgepasst: Die turnusmäßigen Revisionsarbeiten im Bellamar stehen an. „Wie jedes Jahr werden wir im gesamten Innenbereich des Bades wieder genaue Checks vornehmen, dabei verschiedene Positionen ausbessern und erneuern und eventuell hier und da noch ein wenig nachjustieren – je nachdem, was die genaueren Besichtigungen ergeben“, kündigt Bellamar-Werksleiter Dieter Scholl die anstehende Schließungszeit an. Von Montag, 8. Juli, bis einschließlich Freitag, 26. Juli, bleiben Sauna und Hallenbad daher geschlossen. Das Freibad ist nicht betroffen. Der Termin wurde laut Bäderleitung bewusst so gewählt, damit die Sommerferien davon nicht betroffen sind und den Badegästen aus Schwetzingen, Oftersheim und der Umgebung das Allwetterbad schnellstmöglich wieder zur Verfügung steht.

Ein besonderer Schwerpunkt in diesem Jahr ist die Einbindung des neuen Blockheizkraftwerkes (BHKW) in die bestehende Bellamar-Technik. „Die Planung, der Bau und der spätere Betrieb des BHKW stehen unter der Regie der Stadtwerke. Zukünftig wird das Blockheizkraftwerk mit 380 Kilowatt Leistung den Neubau der benachbarten Schimper-Gemeinschaftsschule komplett mit regenerativer Heizwärme versorgen“, erklärt Dieter Scholl, der in seiner Funktion als Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke bei diesem Projekt federführend in Aktion ist. „Im ersten Bauabschnitt haben wir sämtliche Versorgungsmedien neu geordnet. Damit einher ging die Aufbereitung des Baufeldes für die Kellererweiterung und die Verlegung der Nah- und Fernwärme-Zuleitungen.“

Doch wie funktioniert das BHKW überhaupt? „Vereinfacht erklärt treibt ein Motor einen Generator an, welcher Strom erzeugt. Dadurch entsteht Wärme. Ein spezieller Wärmetauscher macht diese für die Wärmeversorgung, wie hier im Falle der Gemeinschaftsschule, nutzbar“, sagt Experte Scholl.

Quasi in einer Art Wärmeverbund mit der Schule verwendet das benachbarte Bellamar dann die überschüssig erzeugten Wärmekontingente, die seitens der Schule nicht gebraucht werden. Den vom BHKW erzeugten Strom übernimmt das Freizeitbad komplett innerhalb seiner Grundlast, was wiederum für hohe Jahresnutzungsstunden und damit für eine hohe Effektivität sorgt.

„Neben der optimalen Situation bei der Wärme- und Stromversorgung für die beiden Großgebäude ist der Nutzen für die Umwelt immens“, erklärt Dieter Scholl. „Durch die Kraft-Wärme-Kopplung werden Schadstoffemissionen wie etwa das Treibhausgas CO2 in erheblichem Maß reduziert.“ zg/beju

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.06.2019