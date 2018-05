Anzeige

Wie ein Urlaubstag

Einige Stationen zeigten die Arbeiten aus der Projektwoche. Die Gruppe, die für „Mathematik in der Küche“ zuständig gewesen war, verkaufte ihre selbstgemachte Backmischung. Und die Gruppe „Kunst“, die an der berühmten Holzbrücke des italienischen Erfinders Leonardo da Vinci gearbeitet hatte, bot die 18 Holzstäbe für 5 Euro an: „Mit Liebe selbst gesägt“, stand auf der Tüte. Auf dem Bolzplatz im Pausenhof wurde die Bogenkonstruktion dann mit vereinten Kräften sogar noch viel größer aufgebaut.

Die Sonne lachte über dem Hirschacker. Da ließ es sich bestens aushalten. Der Förderverein servierte Rostbratwurst und Steaks. Dazu gab es Fassbrause. Auch das riesige Salatbuffet und das große Angebot an Kuchen ließ keine Wünsche offen. Musiker und „K’lydoscope“-Frontmann Martin Orth spielte Songs von Billy Joel, den Eagles sowie von Foreigner. Immer mehr Kinder absolvierten den Parcours. Viele zeigten ihre Treffsicherheit beim Dosenwerfen. „Ich glaube, ihr werft die ganze Woche nur Bälle“, war ein Papa beeindruckt. Andere visierten lieber den Basketball-Korb an. Auch beim Torwandschießen ging es ums Zielen. An einer Station war Bewegung angesagt. Zuerst den Puls messen, dann eine halbe Minute lang den Hampelmann machen, danach wieder den Puls spüren. Das machte Spaß. An einem Verkaufsstand gab es die Lieblingsrezepte der Kinder in Buchform, nebenan wurden alkoholfreie Cocktails gemixt. Als Martin Orth den Klassiker „Hotel California“ anstimmte, war es beim Schulfest eigentlich wie im Urlaub.

