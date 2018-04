Anzeige

Als die Facebook-Manager Joel Kaplan und Richard Allen zu einer Anhörung im Bundestag im Licht des Datenschutzskandals um Facebook und Cambridge Analytica geladen waren, versprachen sie Transparenz und Verbesserung des Datenschutzes, betonten aber, dass dies noch viel Zeit benötige. Dr. Danyal Bayaz, stellvertretendes Mitglied im Digitalausschuss des Bundestages und Startup-Beauftragter der Grünen, erklärt dazu: „Was präsentiert wurde, war die übliche Mischung aus zugeben von bekannten Verstößen, Versprechen für die Zukunft sowie oberflächliche und unkonkrete Angaben zum Datenschutzskandal. Facebook muss nun dringend mehr Aufklärung bieten. Und das in deutlich schnellerem Tempo.“

Und weiter sagt der Abgeordnete aus dem Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen: „Es zeigt sich auch, dass Facebook – obwohl sie den europäischen Datenschutz loben – kein Interesse an besserem Datenschutz haben, denn die neuen Regelungen sollen nur für den europäischen Markt gelten, nicht aber für die 1,5 Milliarden Nutzer außerhalb Europas. Warum das so ist, konnte Kaplan nicht erklären“, so Bayaz.

Es zeige sich, gerade da Facebook viel Vertrauen bei Nutzern verspielt hat, dass Datenschutz auch ein revelanter Wirtschaftsfaktor sei. Digitale Märkte und Unternehmen seien auf das Vertrauen der Kunden oder Nutzer angewiesen, damit diese auf den Plattformen oder Apps blieben. Der europäische Datenschutz biete da eine gute Sicherheit. zg