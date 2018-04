Anzeige

Zu einer Schlägerei auf den Schlossplatz wurde die Polizei am Samstag gegen 2.30 Uhr gerufen. Im Hinterhof eines Kaffees hielten sich zahlreiche Nachtschwärmer auf, von denen ein Gast angab, geschlagen worden zu sein. Die Beamten kontrollierten daraufhin drei Gäste, die sich verbal äußerst aggressiv verhielten. Ein 25-Jähriger war derart ungehalten, dass er sich Gesicht an Gesicht einem Polizeibeamten stellte. Nachdem sich noch ein 24-Jähriger in gleicher Weise dazu gesellte, wurde das Duo mehrfach aufgefordert zurück zu treten.

Da sie dieser Aufforderung nicht nachkamen, schob eine Beamtin den 24-Jährige weg. Dieser stieß daraufhin die Beamtin nach hinten weg, wobei diese gegen eine Laterne prallte. Der 24-Jährige wurde daraufhin überwältigt und am Boden fixiert. Nun griff der 25-Jährige ein und versuchte seinen Bekannten zu befreien, in dem er die Beamtin hinterrücks angriff und wegzerrte.

In Handschellen gelegt

Beide Männer konnten schließlich überwältigt und mit Handschellen gefesselt werden. Kurz darauf kam ein 20-jähriger Heranwachsender, der die Gaststätte auch nach einem mehrfach ausgesprochenem Platzverweis wieder betreten wollte. Dabei beleidigte er die Polizeibeamten immer wieder und ging auf einem Beamten los. Daraufhin wurde der 20-Jährige überwältigt und gefesselt. Auf der Wache beleidigte er weiterhin die Beamten und beschädigte durch Tritte eine Tür. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er von seiner Mutter abgeholt, beim Verlassen des Reviers zeigte er den Beamten noch den ausgestreckten Mittelfinger.