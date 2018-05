Anzeige

„Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus.“ So lautet der erste Satz im „Manifest der Kommunistischen Partei“, das Karl Marx und Friedrich Engels noch vor der „Märzrevolution“ 1848 verfassten. In diesem Werk dokumentieren sie die Grundzüge ihrer Weltanschauung und das Mittel des gesellschaftlichen Umsturzes, an dem sie selbst aktiv mitwirkten, erinnert Werner Zieger von der Partei „Die Linke“ in einer Pressemitteilung.

Ihr eigentliches Ziel – eine neue solidarische Gesellschaft – sollte aufgebaut sein auf dem Prinzip: „Jeder nach seinen Fähigkeiten und jedem nach seinen Bedürfnissen“. Und weiter: „An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist“.

Erkenntnisse stehen im „Kapital“

Zwei wesentliche Erkenntnisse seien es, erläutert Zieger, die die Marx-Arbeiten strukturieren: die Enthüllung der kapitalistischen Produktionsweise und die materialistische Geschichtsauffassung. So sei ihm eine Analyse über die Wirkungsgesetze des Kapitalismus gelungen, die sowohl in ihrer Anwendbarkeit auf die realen Verhältnisse als auch ihrer geschichtlichen Bedeutung einzigartig ist – formuliert in seinem unvollendeten Werk „Das Kapital“.