Heute, im Jahr 2018 präsentiert sich die Musikschule als eine voll ausgebaute musikalische Einrichtung, so Merkel, sie verfügt über alle bedeutenden Fächer, über ein attraktives Ensembleangebot und über regelmäßige Vorspielmöglichkeiten. Den engagierten und qualifizierten Lehrkräften ist es zu verdanken, dass es zu herausragenden Schülerleistungen kommt, wie es die Zuhörer im Rokokotheater nachvollziehen konnten. Die Auftritte der Schüler riss sie immer wieder zu begeisterten Beifallsstürmen hin.

„Kulturland ist ein Musikland“

Was sich hinter der Arbeit verbirgt, die seit 40 Jahren an der Musikschule geleistet wird, kam auch in der Festrede des Oberbürgermeisters Dr. René Pöltl hervor, die ebenfalls in der Festschrift nachzulesen ist. Mit seiner besonderen rhetorischen Begabung fesselte Pöltl die Zuhörer, indem er zusammenfasste, wie sich „Musikerziehung im Wandel der Zeit“, seit der Antike bis heute, dargestellt hat. Ihm gelang es vorzüglich, das Wesentliche jeder Epoche mit ausgewählten Zitaten kurz, spannend und informativ darzustellen, Musikgeschichte mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu verknüpfen, so dass man sich bewusst wurde, in welch privilegierter Zeit die Menschen besonders in Deutschland leben. Das „Kulturland Deutschland ist vor allem ein Musikland“, schloss er, „und es wird bestehen können, wenn die musikalische Erziehung weiterhin vorbildlich und attraktiv bleibt und die Menschen erreicht“.

Detlef Krispin überbrachte die Glückwünsche des Landesverbandes der Musikschulen Baden-Württemberg, er gratulierte der Musikschule zu diesem besonderen Geburtstag und betonte, welch wichtigen Beitrag sie für „eine lebenslange Beschäftigung mit der Musik leistet. Mit 60 Lehrerinnen an mehr als 20 Unterrichtsstätten und einem breiten pädagogischen Angebot ist sie ein bedeutender Bestandteil des kulturellen Lebens Schwetzingens und der Trägerkommunen“. Offensichtlich war er vom Auftritt der Jungen Philharmonie Schwetzingen berührt. Mit dem Stück „The Jungle Book“ zeigten sie, auf welchen Niveau die hier ausgebildeten Musikerinnen und Musiker spielen. Mit viel Applaus brachten die Anwesenden im Saal ihre Wertschätzung für die Auftritte der jungen Solisten zum Ausdruck, besonders für Oliver Schlik, der mit dem Stück „Frühlingsrauschen“ am Klavier eine ganz besondere Reife zeigte, und für Jonas Jessl am Violoncello mit dem Rondo Op. 94 von Dvorak.

Schulleiter komponiert selbst

Einen Sonderapplaus bekam Sina Merkel für die aparte Interpretation der Fantasie für Piccolo und Klavier, die ihr Vater, Roland Merkel, als Hommage an das Jubiläum komponiert hat. Beim anschließenden Umtrunk im Foyer, wo auch das Doppelrohrblatt- und das Blechbläserensemble auftraten, sparte das Publikum nicht mit Lob angesichts des facettenreichen Programms sowie der sehr schön und übersichtlich gestalteten Festschrift.

