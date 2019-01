Bedienung mit Flasche attackiert

Eine 35 Jahre alte Frau hat einer Bedienung eine Flasche auf den Kopf geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, rief eine Mitarbeiterin einer Gaststätte die Beamten am frühen Donnerstagmorgen um 3 Uhr an, weil die Frau aggressiv war.

Die noch unbekannte Frau geriet in der Karlsruher Straße in Streit mit der Angestellten. Dieser eskalierte mit dem Schlag einer Flasche auf ihren Kopf, wodurch sie eine Platzwunde am Kopf erlitt. Durch umherfliegende Splitter der Flasche wurde ein weiterer unbeteiligter Gast leicht verletzt. Die aggressive Frau verließ daraufhin die Gaststätte und flüchtete. Sie konnte bei einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr aufgefunden werden. pol

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 25.01.2019