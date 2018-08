Anzeige

Der Schwetzinger Hirschackerwald ist als Lebensraum so außergewöhnlich, dass er in großen Teilen zum Nationalen Naturerbe erklärt und von der Bundesregierung in den Besitz des NABU übertragen wurde. Naturschutzverwaltung und Naturschutzbund arbeiten hier seit Jahren Hand in Hand, um die Lebensbedingungen für die seltenen, auf lichte Kiefernwälder und offene Sandflächen angewiesenen Tier- und Pflanzenarten zu verbessern.

Erste Erfolge zeigen sich bereits: die Heidelerche singt im Frühjahr, und der Ziegenmelker lässt sich während der Brutzeit nachweisen. Beide Vogelarten sind vom Aussterben bedroht, ihre Rückkehr in den Hirschackerwald ist für Naturliebhaber eine kleine Sensation. Der Bestand ist jedoch weiterhin fragil und der Bruterfolg in Gefahr, wenn Besucher sich über die Verhaltensregeln hinwegsetzen. Beide genannten Vogelarten sind Bodenbrüter, bereits ein einzelner nicht angeleinter Hund, der in der Nähe des Nestes herumstöbert, kann den Altvogel vertreiben – was im schlimmsten Fall die Aufgabe des Geleges zur Folge haben kann. Ein Verstoß gegen die NSG-Verordnung – die unter anderem ein Wegegebot sowie eine Anleinpflicht für Hunde beinhaltet – ist hier gravierend, und wird von der Ordnungsbehörde der Stadt Schwetzingen entsprechend geahndet.

„Müssen an einem Strang ziehen“

Dass einzelne Personen der Meinung sind, solche Vorschriften seien willkürlich und würden für sie nicht gelten, ist bedauerlich. Ungewöhnlich ist außerdem, dass man sich über den Erhalt eines Bußgeldbescheids in Form eines Leserbriefs beschwert. Wenn man sich zu Unrecht beschuldigt fühlt, steht immer der Rechtsweg in Form eines Widerspruchs offen. Die meisten Besucher des Hirschackerwalds verhalten sich rücksichtsvoll, sie bleiben auf den Wegen und führen ihre mitgebrachten Hunde an der Leine.

Der Schutz unserer heimischen Natur ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die nur gelingen wird, wenn alle an einem Strang ziehen: Stadtverwaltung, Naturschutzbehörde, Verbände – aber auch die Bürger sind gefragt. Wir alle sind gefordert, auf die Natur in unserer direkten Umgebung ein schützendes Auge zu haben. Nur so werden Heidelerche, Wiedehopf und Ziegenmelker, und mit ihnen viele andere unscheinbarere Arten eine Zukunft haben in unserem Hirschackerwald“, heißt es abschließend seitens des Nabu. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 10.08.2018