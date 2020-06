Bedürfnisse im Blick

„Suchet der Stadt Bestes“, mit diesem Thema beschäftigt sich der Gottesdienst „for your soul“ aus der Wollfabrik, der am Samstag, 27. Juni, ab 18 Uhr online abgerufen werden kann. Pfarrer Steffen Groß und der städtische Amtsleiter für Familien, Senioren, Kultur und Sport Roland Strieker gehen dieses Mal der Frage nach, was das ist: „der Stadt Bestes“.

Es geht darum, wie die Suche funktioniert und wie es gelingen kann, die Bedürfnisse aller in den Blick zu bekommen. Pfarrer Groß sagt dazu: „Black Lives matter“ hat auch in Schwetzingen deutlich werden lassen, dass es Menschen in unserer Stadt gibt, die unsere Hilfe brauchen. Die musikalische Gestaltung wird wieder von Elena Spitzner übernommen, die von ihren Gesangsschülern begleitet wird.

Sonntags, 28. Juni, um 10 Uhr wird wieder ein Gottesdienst in der Stadtkirche gefeiert, der dort direkt von maximal 42 Besuchern mitgefeiert werden kann. zg

Info: Ausstrahlung gibt’s unter www.ekischwetzingen.de

