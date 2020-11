Bedürftige werden unterstützt

Die Notgemeinschaft der Stadt Schwetzingen will bedürftige Bürger in der Weihnachtszeit unterstützen. Erfreulicherweise sind aus der Bürgerschaft und den Unternehmen viele Spenden an die Notgemeinschaft geflossen, so dass bis zu 200 Personen bei Nachweis des Bedarfs eine einmalige Unterstützung erhalten können, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie wird in der Höhe unverändert wie im Vorjahr sein. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl freue sich, dass bedürftigen Mitbürgern wieder geholfen werden kann und bedankt sich ausdrücklich bei allen Spendern.

Die Notgemeinschaft sei auch weiterhin auf Spenden von Firmen und engagierten Bürgern angewiesen. Daher freue sich Oberbürgermeister Dr. René Pöltl über jeden Betrag: „Auch dieses Jahr möchten wir wieder unseren Mitbürgern helfen, die finanziell nicht so gut gestellt sind. Daher ist jede Spende sehr willkommen.“

Nachweis mitbringen

Anträge für eine Zuwendung aus der Notgemeinschaft können von Montag, 16. November, bis Freitag, 20. November, im Sozialamt in der Zeyherstraße 1 bei Michael Wachler und Karin Hemmerich gestellt werden. Die Antragsteller müssen dazu persönlich mit einem Nachweis zur Berechtigung, zum Beispiel Bescheide von Sozialträgern oder Gehaltsnachweise, vorsprechen. zg

