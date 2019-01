Beeindruckende Bilder mit Botschaften

Um es gleich vorwegzunehmen: Die Bilder, die Stefan Weindl von seiner Reise durch die vier Länder des südlichen Afrikas – Namibia, Botswana, Simbabwe und Südafrika – mitbrachte, haben enorme Verführungskraft. Niemand aus dem Publikum im Palais Hirsch befand sich noch tatsächlich in der kurfürstlichen Residenz. Die Reise, die ansonsten viele Stunden dauert, ging hier in Sekunden über die Bühne. Mit dem ersten Bild war man sozusagen am Ziel. Und verlor sich in ihm und den folgenden.

Der Fotograf aus Aglasterhausen beließ es nicht nur bei traumhaft schönen Fotografien: Dem Mann gelingt es auch, die Skelettküste, ein wahrhaft unwirklicher Teil der Welt, schön darzustellen. Eine Reise mit Weindl ist immer auch eine Reise in die Geschichte und das Leben der Menschen vor Ort. Dabei beschönigt er nichts. Von der deutschen Kolonialzeit in Namibia mit dem fürchterlichen Gemetzel an den Herero durch deutsche Soldaten über schottische Afrikaentdecker wie David Livingstone bis zum skandalös anmutenden Graben zwischen Arm und Reich derzeit ließ er fotografisch nichts unter den Tisch fallen.

Reisen bedeutet für den Mann offensichtlich immer auch Verstehen. Und so lernt man auf dieser Tour unter anderem auch Hansheinrich von Wolf (1873 bis 1916) kennen. Der Offizier aus Dresden diente während der Herero-Aufstände in Deutsch-Südwestafrika und baute später das Schloss Duwisib. Er selbst lebte hier mit seiner Frau nicht ganz sieben Jahre und fiel 1916 während des Ersten Weltkrieges an der Westfront. Das Schloss im südlichen Namibia ist dagegen seit 1979 ein nationales Denkmal. Eine Sehenswürdigkeit, die Weindl gekonnt in Szene setzte. Viel Aufmerksamkeit bekam auch „Welwitschia Mirabilis“. Eine Pflanze, die nur in der Namibwüste vorkommt und nicht nur enorm genügsam ist, sondern auch richtig alt wird. Einzelne Exemplare sollen, so Weindl, bis zu 2000 Jahre alt werden.

Schützenswerte Flora und Fauna

Der Satz „gekonnt in Szene gesetzt“ gilt im Übrigen für alles, was dieser Fotograf auf die Leinwand bannt. Schiffwracks an der legendären Skelettküste, die geologisch mit 1,5 Milliarden Jahre zu den ältesten Landschaftsformationen der Erde gehört und durch eine extrem starke Strömung und Brandung dank des Benguelstroms für die Seefahrt gefährlich ist, werden genau wie seine kolonialen Ruinenbilder zu pittoresken Schönheiten. Eindruck machten auch seine Aufnahmen der Victoriafälle. Über eine Breite von zwei Kilometer stürzen riesige Wassermassen des Sambesis 100 Meter in die Tiefe. Der Afrikaforscher Livingstone, der erste Europäer, der diesen Wasserfall gesehen hat, erklärte angesichts des grandiosen Naturschauspiels, dass das hier das Schönste sei, das er in Afrika je gesehen habe.

Ein Satz, der durch die Tieraufnahmen Weindls zumindest etwas ins Wanken geriet. Neben Löwen, Elefanten und Giraffen über Nashörner, Gazellen und Zebras bis Gnus, Nilpferde und Erdmännchen offenbarte sich auch den Zuschauern eine berauschend schöne Flora, wie es sie auf der Welt nur noch ganz selten gibt. Die Notwendigkeit des Schutzes dieser Fauna und der Flora wurde dabei offensichtlich.

Fast etwas zu schön waren seine Porträts der Menschen. Ihm begegnete man stets mit einem Lächeln. Deutlich wurde trotzdem, dass die Schere zwischen Arm und Reich im tiefsten Sinne des Wortes unanständig ist. In vielen Ländern des südlichen Afrikas haben nur wenige sehr viel und sehr viele fast nichts.

Die Reise mit Weindl ging nicht ganz eineinhalb Stunden. Gefühlt waren es Eindrücke für Wochen. So intensiv und zugleich entspannt, reist man ansonsten eher selten. ske

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 16.01.2019