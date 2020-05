Beförderung sichergestellt

Der politische Betrieb ist vom Bund bis zur Kommune ziemlich heiß gelaufen. So heiß, dass für den Zweckverband Bezirk Schwetzingen die routinemäßige anstehende Wahl des Verbandsvorsitzenden und seines Stellvertreters unter die Räder geriet. Natürlich nicht ideal, aber laut Kommunalaufsichtsamt des Landratsamtes auch kein Beinbruch. Und so stand nun die Wahl der beiden Postenan.

Zur Wahl stellten sich die beiden bisherigen Amtsinhaber, der Schwetzinger OB Dr. René Pöltl (Vorsitzender) und der Brühler Bürgermeister Dr. Ralf Göck (Stellvertreter). Beide wurden ohne Gegenstimmen für weitere fünf Jahre in ihrem Amt bestätigt. Ebenfalls einstimmig beschlossen die Zweckverbandsmitglieder die auf das Jahr gerechnete knapp 49 000 Euro schwere Vergabe der Schülerbeförderung an der Kurt-Waibel-Schule. Für Pöltl kommt damit eine schwierige Geschichte endlich an ein gutes Ende. Schon mehrfach habe man die Schülerbeförderung ausgeschrieben, aber leider keine Angebote bekommen.

Angebot aus Altlußheim

Die Beförderung per öffentlichem Nahverkehr erwies sich mit Blick auf die Schüler als schwierig. Nun endlich im vierten Anlauf gebe es von dem Unternehmen Ullrich aus Altlußheim ein Angebot, das das Beförderungsproblem an der Kurt-Waibel-Schule zu lösen verspricht.

Bei der Lösung für die rund 32 Schüler und einer zugrunde gelegten jährlichen Kilometerleistung von etwas über 18 000 Kilometer lägen die knapp 49 000 Euro sogar unter der Kostenschätzung. Es sei, so der Tenor, eine gute Lösung für die Schüler und die Schule. sk

