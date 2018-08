Anzeige

Personal wurde aufgestockt

Stichwort Wartezeit. Hier echauffierten sich vor allem am ersten Konzerttag bei Joan Baez viele Besucher, weil es durch die Taschenkontrollen zu langen Schlangen am Einlass kam. Viele Taschen waren größer als die mittlerweile internationale Vorgabe DIN A 4, so dass diese abgegeben werden mussten. „Hier war die Security am ersten Tag komplett überlastet, weil wir nicht mit so vielen Taschen gerechnet hatten“, gesteht Weinmann. Dabei hatte Provinztour im Vorfeld auf allen nur denkbaren Kanälen – der eigenen Internetseite, über unsere Zeitung, sogar auf den Konzertkarten – auf die Taschengröße hingewiesen. Mit 80 bis 100 Taschen rechnete der Veranstalter im Schnitt pro Tag, die abgegeben werden müssen. Doch beim Auftritt von Joan Baez kamen um die 400 zusammen, das konnte das vorhandene Personal nicht stemmen, entschuldigt sich Weinmann im Nachgang. Für die Folgetage wurden mehr Kräfte dorthin beordert. Warteschlangen blieben dennoch nicht aus, aber es mussten wesentlich weniger Taschen am Depot gelassen werden. Es ist wie alles Neue: Es muss sich erst in den Köpfen festsetzen. Eben auch Taschengrößen.

Rolf Weinmann und sein Team nehmen sicherlich nicht nur diese Erfahrungswerte mit und übertragen diese fürs nächste Open-Air-Festival in Schwetzingen. Dazu gehört auch der Tipp mit der Weinschorle, nach der im Cateringbereich immer wieder gefragt wurde – vornehmlich von Kurpfälzer Musikliebhabern.

Letztlich zählt, dass die meisten Konzertbesucher tolle Liveerlebnisse hatten und zufrieden nach Hause gegangen sind. Und dass sich die Künstler gerne an Schwetzingen erinnern. Rolf Weinmann wird bestimmt auch das ein oder andere Mal an dieses Festival zurückdenken, auch, weil ihn die Stars überrascht haben. So wollten weder Van Morrison noch Tom Jones in die Garderoben im Schloss, sondern schwitzten lieber im Container in Bühnennähe. Tom Jones sang sich mit seiner Band dort auch ein – sehr zur Freude von Rolf Weinmann, der mit vier weiteren Kollegen so ein kleines Privatkonzert erlebte.

Und Joan Baez überraschte wieder alle mit ihrer unkomplizierten Art: Als es regnete, rannte der Organisationsstab, um Schirme für die Sängerin und ihre Crew zu organisieren, damit alle trocken auf die Bühne kommen. Was macht Joan Baez? „Wenn mein Publikum keine Schirme hat, brauche ich auch keinen“, und geht ohne Regenschutz zum Auftrittsort. Kein Wunder, dass sie und ihre Fans dann auch mit einem tollen Regenbogen belohnt wurden. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 07.08.2018