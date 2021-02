Bei Begehung dabei gewesen

Bezug nehmend auf den Artikel „Verlust der Schwetzinger Wiesen existenzbedrohend“ vom 3. Februar schickte die Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen folgende Stellungnahme an die Redaktion:

Im Gegensatz zu den Behauptungen in genanntem Artikel haben das Umweltministerium und das Landwirtschaftsministerium gemeinsam das Regierungspräsidium Karlsruhe aufgefordert, die Machbarkeitsstudie zu den Schwetzinger Wiesen zu erstellen. Dort sind sowohl die Naturschutzbehörde als auch die Abteilung Landwirtschaft an der Erstellung beteiligt.

Am 5. Mai 2019 fand eine Exkursion in den Schwetzinger Wiesen statt, an der Dr. Andre Baumann, Mitglieder der Grünen und Landwirte sowie weitere interessierte Bürger teilnahmen. Auf Fotografien, die bei der Tour gemacht wurden, ist zu sehen, wie Landwirte mit Dr. Baumann rege diskutieren. Diese Fotografien können gerne bei uns eingesehen werden.

Von der Begehung der Wiesen im Oktober 2019 erfuhr unsere Fraktion aus der Zeitung. Eine Einladung oder Vorabbenachrichtigung durch die Verwaltung war nicht erfolgt. Auf die Bitte, uns Grüne künftig einzuladen, wurde uns dies zugesichert. Seither erreichte uns aber keinerlei Benachrichtigung. Wir gehen daher davon aus, dass 2020 keine Begehung stattfand. zg

