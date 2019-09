Bei diesem Grillfest wird sogar getanzt

Das alljährliche Grillfest des SoVD-Ortsverbandes ist für die Bewohner des GRN-Seniorenzentrums eine sehr willkommene Abwechslung. Neben der Kulinarik kamen Unterhaltung und Frohsinn nicht zu kurz.

Die SoVDler hatten Alleinunterhalter „Big William“ mitgebracht, der etliche musikalische Überraschungen parat hielt. „Wir sind hier alle begeistert, wenn sich der SoVD bei uns ansagt“, schwärmte die GRN-Bewohnerin Ruth Frühauf. „Die sind so herzlich und man spürt richtig, wie gut sie es mit uns meinen.“ Das Motto „Gemeinsam statt einsam“ sei einer der Leitgedanken des Sozialverbandes und wie das in Bezug auf Mitmenschlichkeit mit Senioren in die Tat umgesetzt werde, sei aller Ehren wert, so Ruth Frühauf weiter und nennt dabei auch die alljährlichen Muttertags- und Weihnachtsfeiern sowie die Dampfnudelparty. Zudem ginge es in dieser Woche noch zu einem gemeinsamen Spaziergang in den Schlossgarten.

Deftige Schwenksteaks, Frikadellen und Bratwürste standen als Grillspezialitäten auf der Speisekarte, dazu noch selbstgemachte Kartoffel-, Tomaten-, Gurken- und Nudelsalate. Auch vom herzhaften Tzazicki blieb kaum etwas übrig. Alle waren begeistert.

„Big William“ zettelte einige fröhliche Schunkel-, Mitsing- und sogar Tanzrunden an. GRN-Bewohnerin Helga Klein hielt es zum Beispiel nicht mehr auf dem Stuhl, sie tanzte mit Tochter Silvia Richter. Danach schmeckte der Nachtisch noch mal so gut. Neben Eis mit Erdbeergrütze standen auch Kuchen aus der Konditorei und Café Starke aus Ketsch zur Auswahl. „Mit Herz und Kuchen“ lautet dort gerade eine wohltätige Aktion, die ältere Mitbürger unterstützt. Auch anerkennende Worte durften nicht fehlen. Hausleiterin Martina Burger bedankte sich im Namen aller bei der SoVD-Vorsitzenden Ursula Bäuerlein für den wunderschönen Nachmittag und übergab Blumen. Begeistert von der Schaffenskraft des Verbandes zeigte sich die Grünen-Stadt- und Kreisrätin Sabine Walter. Sie ermunterte die Senioren zu einem lautstarken, gelungenen Sprechchor: „Das war Spitze“. rie

