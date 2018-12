Bei „Phil“ ist die Wollfabrik zweimal rappelvoll

Wenn sich „Phil“ ankündigt, ist die Bude ratzfatz ausverkauft: So auch in diesem Jahr. Für beide Auftritte der Tribute-Band aus der Region in der Alten Wollfabrik waren die Eintrittskarten im Eiltempo vergriffen. Die Fans der Musik von Phil Collins und Genesis wissen um die Qualität der Musiker um Frontmann Jürgen „Phil“ Mayer, der stimmlich dem Original die Hand reichen kann. Und so ging die Party am Donnerstag- und gestrigen Freitagabend wieder ordentlich ab. / kaba

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.12.2018