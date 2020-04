Bei Videos Zeit zum Erinnern nehmen

Region.Da die Feier zum Andenken an den Tod von Jesus Christus am Dienstag, 7. April, aufgrund der Versammlungsverbote nicht wie üblich in ihren Kirchengebäuden stattfinden kann, nutzen Jehovas Zeugen eine moderne Alternative: Über ihre Website jw.org stellen sie zwei besondere Videogottesdienste zur Verfügung, um allen Menschen trotz Quarantäne ein würdevolles Gedenken an dieses wichtige Ereignis zu ermöglichen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zur Einstimmung steht schon jetzt die Aufnahme einer besonderen Predigt online zur Verfügung, die Gottes Lösung für die globalen Probleme vorstellt. Am Dienstag, 7. April, wird der Gedenkgottesdienst auf der Internetseite zu sehen sein. Jeder ist eingeladen, sich etwas Zeit zum Erinnern zu nehmen und sich die Videos allein oder im Kreis der Familie anzusehen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 06.04.2020