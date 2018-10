Bei Würfelpech spuken sofort die Geister

Derjenige, der glaubt, dass sich die Jugend nur noch mit Smartphones und Computern beschäftigt, wurde schon zu Beginn der viertägigen Spieleausstellung im Jugendzentrum „Go in“ eines Besseren belehrt. Gleich nach der Eröffnung strömten Jugendliche aller Altersklassen in den großen Veranstaltungsraum, nahmen die 150 angebotenen Spiele in Augenschein, wählten eilig aus und gesellten sich in höchster Spiellaune in kleinen Grüppchen an die „Spieltische“.

„Wir hatten hier früher schon elfmal diese Ausstellung bei uns, setzten jetzt zwei Jahre aus, hatten in der Zwischenzeit aber so viele Nachfragen, dass wir diesen Veranstaltungspunkt sofort wieder in unser Jahresprogramm aufnahmen“, verdeutlicht „Go in“-Leiter Karlheinz Seitz. Bezeichnend seien auch die hohen Besucherzahlen dieser Jahre gewesen. „Es waren an den vier Tagen immer rund 600 Jugendliche, inklusive Eltern und Großeltern da“, ergänzte Seitz. Auch diese kamen nun wieder in großer Zahl und folgten dem Motto „Schau rein und spiel mit“.

Nicht alles aus der bunten Welt der 150 Spiele war den Jugendlichen bekannt. „Auch das war uns klar und deshalb sind wir sehr glücklich darüber, dass sich einige unserer älteren ,Go in’-Jugendlichen sowie Ehrenamtliche einige Tage vorher als Spieleanleiter schulen ließen“, so Seitz. So waren Marc und Robin zur Stelle um beim Spiel „Geister, Geister, Schatzsuchmeister“ zu unterstützen. Und das war nicht einfach und mitunter war die Aufregung groß. Ziel war es acht Diamanten aus dem Geisterhaus zu schaffen, wenn es aber bei Würfelpech in sechs Zimmern zu spuken anfing, hatten sie das Spiel verloren.

Etwas ruhiger ging es bei Lisa und ihrer Mutti Maike Köhnemann aus Oftersheim zu. Sie hatten sich für das Spiel „Gold am Orinoko“ entschieden. Etwas hektischer wurde es dann wieder bei Franziska und Katharina, die mit allen Mitteln versuchten beim Kartenspiel „Bohnanza – Ich glaub, es hackt“ mehr Bohnen zu ergattern als ihr Papa Marc Brenneisen. „Diese gemeinsamen Familien- und Gesellschaftsspiele fördern die persönliche Kommunikation, das soziale Rollenverhalten und sie bringen alle Generationen an einen Tisch“, stellte Seitz fest.

Das fehle bei den ebenfalls weit verbreiteten Onlinespielen. Groß seine Freude darüber, dass auch einige Gruppen der Südstadtschule zum Spielen kamen. Kommen und mitmachen kann natürlich jeder. Einen Anreiz dazu bringt auch ein attraktives Gewinnspiel, bei dem als Hauptgewinn das Spiel des Jahres 2018 „Azul“ lockt. rie

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.10.2018