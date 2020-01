Beim Abschied fließen die Tränen

Ihre Kollegen haben nichts als Lob für Mirela Franz übrig, als sie im Franz-Danzi-Saal in der Musikschule in den Ruhestand verabschiedet wird. „Sie war eine ganz tolle, ehrliche Kollegin“, findet Birgit Amail-Funk Worte für ihre Kollegin im Fach Klavier, die für sie zur Freundin geworden ist. In kleiner Runde wird Franz, die es sich nicht nehmen lassen wollte, auch an ihrem letzten Arbeitstag noch Klavierunterricht zu geben, gewürdigt.

Seit März 1989 hat Mirela Franz an der Musikschule unterrichtet und Schülern mit Geduld und Spaß das Klavierspielen beigebracht. In Rumänien hat sie Musikpädagogik mit Hauptfach Klavier studiert und dann zunächst dort gearbeitet, bis sie sich vor mehr als 30 Jahren auf die Stelle in Schwetzingen bewarb.

Hervorragende Fachkraft

„Sie sind eine Universallehrkraft – Sie haben Anfänger, Fortgeschrittene und zeitweise sogar Keyboard unterrichtet“, zeigt Musikschulleiter Roland Merkel bei der Verabschiedung seine Anerkennung. Franz sei sowohl künstlerisch und fachlich, als auch pädagogisch eine hervorragende Fachkraft. Oft habe sie Lieder bei Veranstaltungen wie dem Leistungsklassenkonzert am Klavier begleitet und sei immer mit dabei gewesen. „Sie waren ein großer Gewinn für uns – Sie gehören mit zur Familie. Danke für ihr Engagement“, sagt Merkel abschließend in seiner Rede.

Für den letzten Arbeitstag ihrer Kollegin haben sich Brigit Amail-Funk und Elena Spitzner etwas Besonderes überlegt: Amail-Funk singt „Summertime“ von George Gershwin, während Spitzner sie am Klavier begleitet. Wie viel Mirela Franz das bedeutet, sieht man an den Tränen der Rührung, die ihr über die Wangen laufen.

Anschließend setzt Amail-Funk sich ans Klavier und Spitzner stimmt „Für dich soll‘s rote Rosen regnen“, angelehnt an Hildegard Knefs berühmten Hit, an. Mit zwei roten Rosen in der Hand singt sie mit ihrer zarten Stimme die Strophe, bevor sie ihrer Kollegin im kräftig gesungenen Refrain wünscht, dass es für sie rote Rosen regnet. „Alles, was ich sagen kann, ist, dass es mir eine Ehre war, hier zu arbeiten“, meint Franz emotional gerührt. „Es sind tolle Freundschaften entstanden. Klavierlehrerin ist einfach der schönste Job der Welt“, meint sie.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 31.01.2020