Beim Adventscafé die Gemeinschaft fördern

Die fünfte Stunde im Privatgymnasium ist zu Ende. Die Türen der Klassenzimmer öffnen sich und durch die eben noch ruhigen Flure laufen aufgeregte Schüler. „Wir brauchen unbedingt noch Schöpfkellen“, „Haben Sie noch ein paar Gläser für uns“, oder „Wo sind denn die Servietten?“, sind nur einige Sätze, die durch die Gänge hallen. Doch als um 16.30 Uhr das Adventscafé in der weihnachtlich dekorierten Mensa der Schule beginnt, sind auch die letzten Vorbereitungen abgeschlossen und alle Beteiligten freuen sich auf die nächsten Stunden.

Der pädagogische Schulleiter Jörg Bader macht in seiner Begrüßungsrede deutlich, dass man sich in den besinnlichen Advents- und Weihnachtstagen mehr Zeit nehmen solle, um die kleinen Dinge wahrzunehmen und darüber nachzudenken, was wirklich wichtig sei: „Familie, Gesundheit und in Bezug auf unsere Schule eine Schulgemeinschaft, der es gut geht.“, ist sein Resümee. Ziel des Adventscafés sei es aber auch, Gutes zu tun, weshalb der Erlös der Veranstaltung wie in den vergangenen Jahren an das Kinderhospiz Sterntaler fließe. Dafür können an verschiedenen Ständen kulinarische Leckereien wie Crêpes, Waffeln oder Hotdogs erworben werden.

Nach einem Auftritt des Unterstufenchors und der Vorführung eines selbstgedrehten Films der Klasse 7b öffnen sich dann die Türen des Schulhauses, in dem es spannende Einblicke in den Lernalltag des Privatgymnasiums gibt: Die Robotik-AiM verkauft Schullogos aus dem 3D-Drucker, das Team der Schülerbibliothek Gebasteltes aus Büchern, die Näh-AiM bietet Schlüsselanhänger an und die Akrobatik-AiM präsentiert ihr Können.

Auch die Zehntklässler ziehen die Besucher an, mit ihren Filmen und Berichten von ihrem „Projekt Herausforderung“, bei dem sie sich in vor den Sommerferien in Kleingruppen ihrer persönlichen Herausforderung gestellt haben. Weiterhin werden Produkte aus der Foto-AiM, verschiedenen Englisch- und Französisch-Klassen sowie der Knobel-AiM präsentiert.

Fragen an Speerwerfer Hofmann

Als besonderen Gast konnten die Sportprofil-Klassen den deutschen Speerwerfer Andreas Hofmann gewinnen, der sich in einem Interview den Fragen der Schüler zu aktuell im Unterricht behandelten Themen wie „Doping und Ernährung“ stellt. Bei der anschließen Autogrammstunde steht der Europameister geduldig für Fotos zur Verfügung und lächelt in die Kameras.

Viele interessierte Viertklässler nutzten bereits am Adventscafé die Möglichkeit, das Privatgymnasium kennenzulernen, bevor sich die Bildungseinrichtung dann beim Info-Tag am Samstag, 12. Januar, um 9.30 Uhr vorstellen wird. zg

