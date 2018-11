Beim „blauen Wunder“

So viel Glück hatten die Teilnehmer des Radsportvereins bei ihren Ausflügen in den vergangenen Jahren selten. Bestes Herbstwetter und eine tolle Stimmung waren die optimalen Voraussetzungen für einen gelungenen Vereinsausflug. Auf dem Programm stand eine Fahrt nach Mainz.

In der Stadt angekommen, trafen sich die Kurpfälzer sich am Fasnachtsbrunnen zur historischen Stadtführung durch Mainz. Die Radsportler staunten nicht schlecht, was die Stadt für eine große Geschichte zu bieten hat.

Nach der Führung besuchten die Ausflügler noch die Chagall-Fenster in der Kirche St. Stephan, die auch als „blaues Wunder“ von Mainz bezeichnet werden.

Stilvoll speisen im Spital

Den Abschluss der Besichtigungen bildete das Gutenberg-Museum. Es ist das älteste Druck- und Schriftmuseum der Welt. Dass es in Mainz zu finden ist, überrascht nicht. Immerhin erfand Johannes Gutenberg das Drucken mit beweglichen Lettern in dieser Stadt.

Den Abschluss in Mainz bildete ein Abendessen im Heilig-Geist-Spital. Das Lokal in dem spätromanischen Gebäude ist das älteste Bürgerspital in Deutschland. In einem solchen Ambiente gemeinsam zu speisen, war zu Recht der gelungene Höhepunkt des Ausflugs. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.11.2018