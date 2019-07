Beim Freibier gibt es viele durstige Kehlen

Das „Kurpfälzer Helle“ floss am Samstag kostenlos in viele Kehlen. Weil es zur Tradition einer Brauerei gehört, regelmäßig ein Fass anzustechen, setzte die Brauhaus-Mannschaft dieser Aktion das Krönchen auf und schlägt ein Holzfass an, in dem der beliebte Gerstensaft reifte.

„Das ist ein Dankeschön an die Nachbarn, die Schwetzinger, die während der Bauphase des neuen Welde-Brauhauses Lärm, Schmutz und Umwege aushalten mussten“, sagte Geschäftsführer Robert Nürnberger, bevor er den Hammer ansetzte. Das flüssige, süffige Willkommen nahmen unter anderen Franziska und Bettina aus der Nachbarschaft gerne an: „Das ist eine schöne Aktion.“ Zudem hatten sie das fertige Brauhaus bislang nur von außen gesehen und lobten die Atmosphäre.

Rasch füllte sich der Schankraum, die 100 Liter, in den neuen schicken Gläsern waren ebenso schnell verteilt und genossen. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 23.07.2019