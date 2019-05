Beim Frühlingsfest summen die niedlichen Bienen

Der Wettergott meinte es besonders gut mit den Verantwortlichen der Pfarrei St. Josef im Hirschacker: Zum Frühlingsfest strahlte die Sonne vom Himmel und das Thermometer zeigte über 20 Grad Celsius an. Viele Besucher verweilten den ganzen Tag im schön gestalteten Außenbereich der Pfarrei.

Den Beginn markierte der morgendliche Gottesdienst in der St.-Josef-Kapelle, den dieses Mal Pater Thomas Palakudiyil hielt. Ein Höhepunkt war dabei die musikalische Untermalung durch die über 40 Sänger des katholischen Kirchenchors von St. Pankratius unter der Leitung von Professor Dr. Stefan Zöllner-Dressler. Insbesondere die Gesangspassagen aus verschiedenen Messen wurden zu einem ganz besonderen Hörgenuss. Organist Wolfram Heid begleitete. Gut besucht war auch der anschließende musikalische Frühschoppen mit deftiger Kost wie Weißwurst, Brezeln und Weißbier. Gleichermaßen ein köstlicher Gaumenschmaus zur Mittagzeit der Schweinsbraten.

Volles Haus

Nach kurzer Pause und Kaffeezeit mit vielen selbstgebackenen Kuchen folgte der Höhepunkt des Nachmittags: ein perfekt eingeübtes, lebendiges Singspiel der St.-Josef-Kindergartengruppen „Seesternchen“ und „Delphine“. Der Veranstaltungssaal quoll fast über von den zahlreichen Angehörigen der Kinder. Mit ihren Erzieherinnen hatten die niedlich kostümierten Kleinen Beiträge zum Thema „Frühling“ einstudiert. Hübsch als Blumen und Bienen verkleidet präsentierten sie lustige Tänze, liebevoll vorgetragene Gedichte sowie herzhaft und lautstark gesungene Lieder von der Biene Maja und ihrem Willi. Es summte und brummte geradezu an der Bühne und der Applaus wollte kein Ende nehmen.

Danach „wuselte“ es im Kindergarten mit vielen Bastel-, Mal- und schönen Mitmachangeboten. Bis in die Abendstunden herrschte großer Andrang an Grillstation, Waffelstand und der großartig bestückten Tombola. Auch der Erlös des Festes wird sinnvoll verwendet. Er geht hälftig an die von Pater Thomas inszenierte christliche Jugendarbeit in Indien und die anstehende Dachreparatur an der St. Josef-Kapelle. rie

