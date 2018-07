Beim Gartenfest Sangesfreuden genießen

Anzeige

Freude über junge Talente

Die „SchwetSingers“ glänzten mit den Liedern „Schaff‘ dir ein warmes Herz“ und „Geld, Geld, Geld“ aus dem Musical „Das kalte Herz“, oder auch „You‘ve got a Friend“. Gesangliche Extraklasse bewies Kristin Kienzer mit ihrem Song „Do we need somebody“. Herzerfrischend und niedlich die „cOHRwürmer“, die Kleinsten im Verein. Mit den Liedern „Die Made“, „Die Kuh“ und dem „Dachsen-Rock‘n’Roll“ unternahmen sie gelungene Ausflüge ins Tierreich und sangen sich in die Herzen der kompletten Besucherschar im voll besetzten Gartengelände.

Einige Gesangstalente darf der Jugendchor sein eigen nennen. Titel wie „Touching“, „Cowboy“ oder „Happy Human“ waren Hörgenüsse und mit vielen Solopartien versehen. „D‘accord“ begeisterte zum Abschluss mit einem bunten Mix bekannter Volkslieder. Bei „Jetzt kommen die lustigen Tage“, „Wohlauf in Gottes schöne Welt“ oder „Ich hätt’ getanzt heut Nacht“ wurde vom Publikum kräftig mitgesungen.

„Wir sind alljährlich treue Gäste hier beim Sängerbund, weil es schön ist, alles stimmt und man viel geboten bekommt“, sagten Brunhilde Büssecker und Marion Jacobs aus Schwetzingen, denen wie etlichen anderen das zu frühe Regenwetter nichts anhaben konnte. rie

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.07.2018