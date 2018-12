Beim Gloria leuchten mehr als 2500 Lichter

An Heiligabend eröffnete die Krippenfeier für Kinder in der St.-Pankratius-Kirche die Vielzahl der katholischen Gottesdienste zu Weihnachten. Pastoralreferent Bernhard Zöller gestaltete eine lebendige, kinder- und familiengerechte Feier. Besonders beim Gesang von „Ihr Kinderlein kommet“ wurde deutlich, wie viele Kinder in der gut besuchten Kirche dem Weihnachtsabend entgegenfieberten.

Geistlicher Rat Udo Mayer feierte in der weihnachtlichen geschmückten St.-Maria-Kirche in der Oststadt zusammen mit Diakon Bernhard Carl die erste Christmette an diesem Abend. Im Mittelpunkt seiner Predigt standen Theologische Gedanken zum Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ das in diesem Jahr 200. Geburtstag feiert. Musikalisch wurde dieser Gottesdienst von Jutta und Barbara Schnorbach sowie Theresa Bertrand und Dr. Reinhold Bertrand begleitet.

Frieden war an diesem Weihnachtsfest wiederum ein sehr großes Thema, so überbrachten die Pfadfinder unter dem Motto „Frieden braucht Vielfalt – zusammen für eine tolerante Gesellschaft“ in allen Gottesdiensten das Friedenslicht von Bethlehem. Seit 1994 verteilen deutsche Pfadfinder das Friedenslicht aus Bethlehem und sorgen dafür, dass dieses Symbol der Hoffnung auf Frieden an Weihnachten in zahlreichen Kirchengemeinden und Wohnzimmern, Krankenhäusern und Kindergärten, Seniorenheimen, Asylbewerberunterkünften, Rathäusern und Justizvollzugsanstalten leuchtet.

Gänsehaut zu später Stunde

Die zweite Christmette in der St.- Josefs-Kapelle zelebrierte Pfarrer Walter Sauer, der musikalisch von Wolfram Heid (Orgel) und Lydia Dörr (Gesang) begleitet wurde. Spürbar und hörbar wurde die Weihnachtsbotschaft in der festlichen Christmette am späten Abend in der voll besetzten St.-Pankratius-Kirche, die von Pater Thomas Palakudiyil zusammen mit Michael Barth-Rabbel gefeiert wurde, musikalisch begleitet von Dr. David Herbold an der Orgel. Als beim Gloria die mehr als 2500 Lichter der zwei Christbäume erleuchteten, ging ein Raunen durch die Kirche und die Freude der Weihnacht war in den Augen der Besucher zu sehen. Ein weiterer Gänsehautmoment dieses Gottesdienstes war das Hören des Weihnachtsevangeliums, das von Sophie und Katharina Leer mit klarer Stimme vorgetragen wurde.

Empfang nach der Christmette

Diakon Barth-Rabbel wies in seiner Predigt darauf hin, dass Weihnachten doch eine besondere Zeit sei: „Diese Weihnachtszeit hilft uns, die Welt und das Leben mit anderen Augen sehen zu lernen. Sie hilft uns zu spüren, worauf es im Leben wirklich ankommt!“ Im Anschluss an die Christmette hatten die Mitglieder der KJG einen Empfang vorbereitet, der von vielen Gottesdienstbesuchern gerne angenommen wurde. Am frühen Weihnachtsmorgen wurde wurde das Hirtenamt mit vielen Weihnachtsliedern von Pater Thomas Palakudiyil und den Diakonen Michael Barth-Rabbel und Bernhard Carl gefeiert. Ein musikalischer Höhepunkt war das in der Kirche St. Maria gefeierte Hochamt, begleitet vom katholischen Kirchenchor und Mitgliedern des Philharmonischen Orchesters Heidelberg. Glanzvoll spielte Wolfram Heid die Orgelstücke.

Mit viel Gesang, Gelächter und Applaus wurde am zweiten Weihnachtstag die Eucharistiefeier in St. Pankratius mit Pater Thomas Palakudiyil und Bernhard Zöller als Familiengottesdienst gefeiert. Viele Kinder, Jugendliche und junge Familien hatten dabei besondere Freude und wurden beim Rätselraten mit fair gehandelter Schokolade aus dem „Eine-Welt-Laden“ beschenkt. mbr

