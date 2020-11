Beim Stöbern die Seele baumeln lassen

Die Adventszeit soll uns zur Besinnung bringen und ruhige Stunden bescheren. Durchatmen, stöbern, die Seele baumeln lassen – dazu lädt Inhaberin Mandy Wagner besonders in der Vorweihnachtszeit in ihren Laden „rosaLinde“ ein. Wer dem stressigen Alltag für eine Weile entfliehen möchte, ist in der Carl-Theodor-Straße 9 genau richtig. Seit zehn Jahren betreibt Mandy Wagner schon ihren Laden, der mittlerweile zum zweiten Zuhause geworden ist.

In Schwetzingen ist die Inhaberin fest verwurzeln: Die gelernte Gärtnerin machte zunächst bei Blumen Hardung eine Umschulung zur Floristin und war anschließend rund 18 Jahre bei der Gärtnerei Stelzer tätig. „Dort habe ich mich kreativ ausleben können“, erklärt Mandy Wagner, was ihr an diesem Beruf besonders gefallen hat. Aber dann spürte sie immer mehr den Drang etwas Eigenes auf die Beine zu stellen – und begab sich eineinhalb Jahre lang auf die Suche nach einzigartigen Artikeln und dem perfekten Ort für ihr Vorhaben, um einen eigenen Laden zu eröffnen.

Die Form des heimeligen Geschäfts, das Dekorationsartikel, Kinderspielzeug, Kosmetik und vieles mehr für seine Kunden bereithält, sei bei der Eröffnung von „rosaLinde“ am 4. Dezember 2010 noch sehr neu gewesen. Schnell etablierte sich der Laden in der Schwetzinger Innenstadt, so dass rund drei Jahre später eine räumliche Erweiterung anstand: Das Team um Mandy Wagner machte aus zwei kleinen Geschäftsräumen einen großen.

Mit dem Durchbruch der Wand erweiterte die Inhaberin auch das Sortiment – Bad- und Küchenartikel ergänzten jetzt das Angebot. Nun – rund zehn Jahre nachdem Mandy Wagner das erste mal die Türen von „rosaLinde“ für ihre Kunden geöffnet hat – blickt sie mit Dankbarkeit auf ihren Laden zurück und voller Vorfreude in die Zukunft.

„Hier können die Menschen in Ruhe stöbern, sich kreative Ideen holen und natürlich immer gerne wiederkommen“, meint Mandy Wagner. In lockerer Atmosphäre beraten sie und ihr Team gerne die Kunden und helfen bei Fragen weiter. Und auch für persönliche Gespräche ist sie immer zu haben. „RosaLinde“, das sei eben ein Laden für die Seele.

Im Advent hat „rosaLinde“ übrigens durchgehend montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Jeder, der am Freitag, 4. Dezember, zum Jubiläumstag im Laden vorbeischaut, darf sich über ein kleines Präsent freuen. caz

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.11.2020