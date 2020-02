Beim Verlassen des Hauses alles schließen

Patricia Wickert von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Mannheim war zu Gast bei den Aktiven Frauen Hirschacker. In ihrem Vortrag ging sie auf Einbruchsschutz ein.

Die Mehrzahl der Einbrüche wird nicht von Profis verübt, sondern von Gelegenheitstätern, so die Expertin. Türen und Fenster werden mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendrehern geöffnet. Zwei Drittel der Einbrüche erfolge am Tag. Die Referentin mahnte an, niemals Fenster offen zu halten, wenn das Haus verlassen wird – auch ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster. Die Haustür muss immer verschlossen werden, auch wenn man nur kurz aus dem Haus geht.

Ist man länger verreist, sollte man beispielsweise Familienangehörige oder Nachbarn bitten, den Briefkasten zu leeren und die Rollläden zu öffnen und zu schließen. Auch empfahl Wickert Sicherheitstechnik. Die Beratungsstelle der Polizei gibt hier gerne vor Ort Tipps. Anfragen werden unter den Nummern 0621/174-12 12 oder 0621/174-12 34 jeweils zwischen Montag und Freitag, 8 bis 16 Uhr entgegengenommen.

Patricia Wickert sprach eindringlich zu den Anwesenden, die von ihr geschilderten Maßnahmen zu beachten und beantwortete noch viele Fragen. Die Vorsitzende Brigitte Dietewig bedankte sich mit einem Blumengruß. bd/zg

