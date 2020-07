Beistand ist wieder mit persönlichem Kontakt möglich

Die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise erschwerten in den vergangenen Wochen erheblich die Arbeit der Hospizgemeinschaft. Der persönliche Kontakt war nur sehr eingeschränkt möglich. Es wurde auf E-Mails, Videotelefonie und sogar Postkarten zurückgegriffen, heißt es in einer Pressemitteilung der Hospizgemeinschaft.

Doch jetzt geht es wieder persönlicher: Nach weiteren Lockerungen ist die Begleitung im Kontakt Zuhause, im Krankenhaus und im Pflegeheim möglich. „Das wünschen sich“, so Koordinatorin Claudia Dieter, „vor allem unsere ehrenamtlichen Hospizbegleiter. Die Hygieneregeln und ihre Einhaltung sind besonders im Dienst am Menschen notwendig und für uns selbstverständlich.“

Die Betreuung von Menschen, die Hilfe und Beistand bei der Bewältigung der Trauer nach dem Tod eines nahestehenden Menschen suchen, ist ebenfalls wieder mit persönlichem Kontakt möglich. Treu dem Grundsatz: „Wir sind da, wenn Sie uns brauchen“ beantwortet Fragen Claudia Dieter hierzu Fragen. Die Hotline 0171/85 81 987 ist ganztätig geschaltet.

Das Hospizbüro in der Markgrafenstraße ist bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Bestellungen von Vorsorgemappen können telefonisch unter der Nummer 06202/4 09 10 09 oder per E-Mail an hospizgemeinschaft@web.de erfolgen. zg

Info: www.hospizgemeinschaft-schwetzingen.de

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.07.2020