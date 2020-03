Mit einem Abgeordnetenbrief ans Verkehrsministerium setzt sich Landtagsabgeordneter Manfred Kern (Bündnis 90/Die Grünen) für eine regelmäßige Taktung der Verbindung von Hockenheim über Oftersheim und Schwetzingen nach Heidelberg ein. Seit Dezember fährt morgens ein direkter Zug auf dieser Strecke. Daran wollen Kern und Sabine Walter, Kreisrätin der Grünen, anknüpfen, um die direkte Verbindung auszubauen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Gemeinsam haben wir die Chance, den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in Schwetzingen und Umgebung zu verbessern und die Region zu verbinden“, schreibt Kern in seinem Abgeordnetenbrief. „Der nächste Schritt ist, für einen regelmäßigen Taktverkehr zu sorgen. Außerdem sollten die von Frankfurt über Neu-Edingen/Friedrichsfeld kommenden Züge, die zweistündlich eine Umsteigeverbindung von Heidelberg anbieten, über Schwetzingen hinaus bis Hockenheim fahren“, sagt Kern. „Wir wünschen uns eine stündliche schnelle Zugverbindung von Schwetzingen nach Heidelberg und zurück und dass man in den geraden Stunden und abends auch von Hockenheim nach Heidelberg fahren kann – ohne umzusteigen“, meinen Kern und Walter.

Einfache Umsetzung

Die Umsetzung sei einfach: Derzeit gebe es morgens um kurz vor 6 Uhr einen Direktzug von Hockenheim nach Heidelberg. Anschließend fahre jeweils gegen kurz nach 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17 und 19 Uhr ein Direktzug von Schwetzingen Richtung Frankfurt mit kurzem Umstieg in Neu-Edingen/Friedrichsfeld nach Heidelberg. Dieser solle künftig nach Hockenheim weiterfahren, fordert Kern.

Gleichzeitig müsse man zu den geraden Stunden, also um 10, 12, 14, 16 und 18 Uhr, sowie in den Abendstunden die Direktverbindung von Hockenheim nach Heidelberg über Schwetzingen anbieten, von der aus man ebenfalls in Neu-Edingen/Friedrichsfeld von und nach Frankfurt umsteigen könnte. „Die Ausweitung der Verbindung wäre ein großer Beitrag zur klimafreundlichen Mobilität“, bestätigt Walter. Denn sie verbinde zwei Metropolregionen miteinander – ohne lästiges Umsteigen.

„Das zusätzliche Angebot wird den ÖPNV attraktiver machen – gerade für Pendler“, sind sich Walter und Kern sicher. Durch die Direktverbindung sparten die Fahrgäste aus Schwetzingen morgens im Vergleich zu den bestehenden Alternativen knapp die Hälfte der Reisezeit. Die Bürger wünschten sich daher die Erweiterung der direkten Zugverbindung zwischen Heidelberg und Schwetzingen/Hockenheim im Stundentakt in beide Richtungen. Auch zu Randzeiten und nachts solle ein Zug verkehren, um vom nächtlichen Angebot der Stadt Heidelberg profitieren zu können. zg

